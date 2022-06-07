مطلوب سائق للعمل في سلطة المياه الفلسطينية

حصلت سلطة المياه الفلسطينية على منحة من البنك الدولي لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للصرف الصحي لدعم تشغيل وصيانة محطة معالجه المياه العادمة لشمال غزه ومرافقها، وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة من أجل تعيين "سائق" عدد 2.

لذا، تعلن سلطة المياه الفلسطينية، وحدة إدارة المشاريع / غزه عن حاجتها للوظيفة المذكورة وذلك للعمل ضمن طاقم (محطة معالجة الصرف الصحي) شمال قطاع غزة، وذلك حسب الشروط المبينه ادناه:

المهام الوظيفية الرئيسة:

- قيادة المركبة وفق قوانين السير المعمول بها في فلسطين، كما ويجب إتباع الإرشادات الخاصة عند المرور على نقاط التفتيش واثناء السفر بين المدن.

- قيادة المركبات المخصصة، من وإلى المحطة، ومن وإلى النقاط التي يطلب الوصول إليها.

- الحفاظ على المركبات بحالة ممتازة تشغيليا، والتنسيق مع الجهة المعنية لإجراء الفحوصات الدورية وأعمال الصيانة.

- قيادة الكباش لنقل / تفريغ الرمل من الحاويات الخاصة به من مبني إزالة الرمل الي ساحة التخزين

- تفريغ سيارات النقل الكبيرة سواء محمولة بمادة البوليمر او خلافه ونقلها لأي مبني.

- تحميل الحمأة من مكان التخزين الي أماكن أخري داخل الموقع، أو الي شاحنات النقل.

- نقل عمال المحطة ومحطة الضخ المركزية من وإلى الموقع.

- جمع ونقل معدات الموقع والمساعدة في إزالة أي معدات ميكانيكية للصيانة / الإصلاح حسب توجيهات المسؤول المباشر.

- تحديث حفظ سجلات الاستخدام اليومي.

- قيادة التراكتور من محطة الضخ المركزية الي محطة المعالجة وذلك أجل حراثة الأحواض بشكل يومي/اسبوعي.

- طبيعة العمل تتطلب التواجد المرن صباحي ومسائي وايام العطل (24/7) ان تطلب ذلك من أجل الحفاظ على استمرارية العمل.

- جمع واحضار اية مستلزمات ومواد خاصة بدائرة المشتريات واللوجستيات.

- توزيع البريد حسب الطلب والحاجة من والى: الوزارات، المؤسسات، المستفيدين، المؤسسات الشريكة، شركات التأمين، وذلك وفقا للتعليمات المعطاة له.

- الحفاظ علي سرية العمل في المكتب ومواقع العمل بشكل عام.

- المساعدة في أداء المهام الأخرى ذات الصلة على النحو المطلوب من قبل اداره سلطة المياه الفلسطينية وإدارة محطة المعالجة.

- ضمان صيانة المركبات.

- معالجة وحل المشاكل التقنية البسيطة للمركبة.

- تقييم أي ضرر في المعدات وابلاغ إدارة المحطة عن اية اصلاحات ضرورية يجب القيام بها.

- معرفة تامة بالورش المتخصصة في مجالات الاصلاح لاي ضرر كان في المركبات.

- القيام بالفحوصات اليومية الضرورية قبل تشغيل المحرك.

- المحافظة على المركبات نظيفة وبحالة جيدة.

- تسجيل استهلاك الوقود في المركبة في السجل الخاص بذلك صباحاً، وفي نهاية الدوام وايضاً اية معلومات اخرى بخصوص الصيانة وغيرها.

- تسجيل مواعيد تشحيم وتزيت المركبات ومتابعة المسؤول المباشر له.

- التأكد من وجود معدات الامن والسلامة في المركبة.

- التأكد من سلامة سريان تراخيص المركبة والمستندات المطلوبة الأخرى.

- الفحص اليومي للسيارة قبل المغادرة للميدان مثل (ضغط الاطارات، زيت المكابح، المكابح، الماء).

- التأكد من تحضير المعدات اللازمة للمسافات الطويلة مثل (الوقود، ملصقات، أعلام، معدات، صندوق إسعافات أولية).

متطلبات الوظيفة:

- حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (توجيهي).

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في قيادة مركبات تجارية وحمولة ومعدات هندسية (كباش وتراكتور زراعي).

- ألا يكون عمر المتقدم أقل من 35 عاماً.

- حاصل على رخصة قيادة بدرجة عمومي، حمولة، معدات هندسية (جرافة، مزليق/رافعه)، تراكتور، قاطرة ساندة.

- حاصل على شهادة حسن سير وسلوك حديثه.

- حاصل على شهادة خلو من الأمراض حديثة، بالإضافة إلى حصوله على شهادة تطعيم مكتملة ضد فيروس كوفيد 19.

- يفضل ان يكون من سكان محافظة شمال غزة.

طريقة التسجيل

- على من تنطبق عليهم الشروط وللراغبين في التقدم لهذه الوظيفة تعبئة النموذج التالي :

https://forms.gle/oxtdvr2oFEwN8CkM6

- وإرسال المستندات التالية من خلال البريد الالكتروني [email protected] في موعد اقصاه يوم الإثنين الموافق 14/06/2022 قبل الساعة 15:00 عصرا.

- المستندات المطلوبة:

صورة عن إثبات الشخصية الهوية أو جواز السفر.

السيرة الذاتية " CV".

صورة عن شهادات الخبرة والدورات التدريبية (إن توفرت).

- الدوام الرسمي: جميع ايام الاسبوع ما عدا الجمعة من الساعة 7 صباحا وحتى الرابعة عصرا.

- نوع الوظيفة: دوام كامل نوع التعاقد: سنة قابل للتجديد بداية العمل: 01/08/2022

- علماً أنه لن يتم استقبال أي طلب غير مستوف للشروط ومستكمل للبيانات.