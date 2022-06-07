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بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حماية مشددة

07 يونيو 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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صورة حية لاقتحام المستوطنين الأقصى صباح اليوم الثلاثاء

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونفّذ المستوطنون الذين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، جولات استفزازية، وقاموا بأداء طقوس تلمودية داخل باحاته.

جاء ذلك عقب اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى يومَي الأحد والإثنين (5 و6 حزيران الجاري)، بمناسبة ما يُعرف "عيد نزول التوراة" العبري.

وشارك في الاقتحامات قيادات استيطانية متطرفة بينها يهودا غليك، وقدم حاخامات شروحًا مزورة حول الهيكل المزعوم.

في المقابل، تواصلت الدعوات المقدسية بضرورة التصدي لاقتحامات المستوطنين، والحشد والرباط داخل المسجد الأقصى، لإحباط مخططات التهويد.

يُذكر أنّ مؤسسات مقدسية وثّقت اقتحام أكثر من سبعة عشر ألف مستوطن للمسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري، وسط اعتداءاتٍ على المُصلين والمُعتكفين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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