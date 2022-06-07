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45 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن ريمون

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45 من أهالي أسرى غزة يزورون أبناءهم في سجن ريمون

07 يونيو 2022 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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الأسرى أثناء زيارة ذويهم حيث يفرض الاحتلال عازل زجاجي ويكون الحديث عبر الهاتف

زار العشرات من أهالي أسرى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أبناءهم القابعين في سجن ريمون، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تصريح مقتضب إنّ "45 من أهالي المعتقلين توجّهوا إلى سجن ريمون، لزيارة 27 معتقلًا من غزة، ضمن برنامج الزيارات الذي تُنظّمه اللجنة".

وحرمت سلطات الاحتلال أهالي معتقلي غزة من زيارة أبنائهم لسنوات طويلة، وسمحت لهم في شهر نيسان/إبريل الماضي، إثر تهديد الأسرى بالإضراب عن الطعام نهاية آذار/مارس الماضي.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها قرابة 200 فلسطيني من قطاع غزة، معظمهم من أصحاب الأحكام العالية وقُدامى الأسرى.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو 2022، نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلًا، و682 معتقلًا إداريًّا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة إلى 214 أسيرًا مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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