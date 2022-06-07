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"نعيم" يدعو لموقف جادٍّ تجاه مقاطعة الهند بعد إساءتها للنبي محمد

07 يونيو 2022 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس

قال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حركة حماس، د. باسم نعيم، إنّ الهند ترفض استنكار بعض الدول العربية كالسعودية وقطر والإمارات ومصر وغيرها، وكذلك بيانات منظمة المؤتمر الإسلامي والأزهر، المندّدة بالتصريحات البذيئة للناطقين باسم حكومتها، والتي تُسئ للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)، تبجّح غير مسبوق في علاقات الدول ببعضها.

وأكد نعيم في تصريح له، اليوم الثلاثاء: أنّ هذا الموقف الهندي يعكس هوان أمّتنا على مثل هؤلاء "المرضى، فلا خوف لديهم من ثورة للعرب والمسلمين انتصارًا لنبيهم، ولا يخشون على مصالحهم الكثيرة في بلادنا".

ونوّه إلى أنّ الهند وحكومتها المتطرفة تمضي بشكلٍ مرضيٍّ وفاشيٍّ مُنفلت من عقاله، حيث يُنكّل بالمسلمين هناك تحت سمع وبصر الحكومة، بل وبرعايتها.

وشدّد نعيم على أنه من المتوقّع أن يكون هناك موقفًا جادًّا من الدول والمنظمات والهيئات والعلماء والزعماء، بحدّه الأدنى فرض المقاطعة على هذه الدولة الفاشية وسحب السفراء منها، حتى تُظهر الاحترام المطلوب للنبي وأتباعه، ولا سيّما من المسلمين في الهند وهم يزيدون على 200 مليون نسمة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الهند #باسم نعيم

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