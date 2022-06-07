وظيفة شاغرة في جمعية نطوف بغزة

ضمن مشروع العمليات الجراحية الأساسية للفئات المهمشة وإعادة التأهيل العاجل لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس الحكومية - بتمويل كريم من الإغاثة الإسلامية ، وصل إعلان توظيف صادر عن جمعية نطوف تعلن فيه عن حاجتها لتعيين منسق مشروع .
- يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الوظيفة بصور الإعلان المُرفق بالأسفل ، فعلى من يجد في نفسه/ها الكفاءة التسجيل من خلال الضغط ( هنا )
- تعبئة بنود نموذج طلب التقدم للوظيفة بمعلومات وبيانات صحيحة ودقيقة وباللغة العربية
- تحميل ملف السيرة الذاتية باللغة العربية بصيغة PDF مع التأكيد بضرورة تسمية الملف باسم المتقدم للوظيفة باللغة العربية أيضاً
- ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022 الساعة 12:30 ظهراً.