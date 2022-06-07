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وظيفة شاغرة في جمعية نطوف بغزة

07 يونيو 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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ضمن مشروع العمليات الجراحية الأساسية للفئات المهمشة وإعادة التأهيل العاجل لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس الحكومية  - بتمويل كريم من الإغاثة الإسلامية ، وصل إعلان توظيف صادر عن جمعية نطوف تعلن فيه عن حاجتها لتعيين منسق مشروع .

  • يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الوظيفة بصور الإعلان المُرفق بالأسفل ، فعلى من يجد في نفسه/ها الكفاءة التسجيل من خلال الضغط ( هنا )
  • تعبئة بنود نموذج طلب التقدم للوظيفة بمعلومات وبيانات صحيحة ودقيقة وباللغة العربية 
  • تحميل ملف السيرة الذاتية باللغة العربية بصيغة PDF مع التأكيد بضرورة تسمية الملف باسم المتقدم للوظيفة باللغة العربية أيضاً
  • ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022 الساعة 12:30 ظهراً.

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إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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