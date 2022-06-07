وظيفة شاغرة في جمعية نطوف بغزة

ضمن مشروع العمليات الجراحية الأساسية للفئات المهمشة وإعادة التأهيل العاجل لمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة في المدارس الحكومية - بتمويل كريم من الإغاثة الإسلامية ، وصل إعلان توظيف صادر عن جمعية نطوف تعلن فيه عن حاجتها لتعيين منسق مشروع .

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الوظيفة بصور الإعلان المُرفق بالأسفل ، فعلى من يجد في نفسه/ها الكفاءة التسجيل من خلال الضغط ( هنا )

تعبئة بنود نموذج طلب التقدم للوظيفة بمعلومات وبيانات صحيحة ودقيقة وباللغة العربية

تحميل ملف السيرة الذاتية باللغة العربية بصيغة PDF مع التأكيد بضرورة تسمية الملف باسم المتقدم للوظيفة باللغة العربية أيضاً

ينتهى التسجيل للوظيفة يوم الثلاثاء الموافق 14/6/2022 الساعة 12:30 ظهراً.





