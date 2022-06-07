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مطلوب "مهندس مدني" للعمل في بلدية بيت حانون

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مطلوب "مهندس مدني" للعمل في بلدية بيت حانون

07 يونيو 2022 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  بلدية بيت حانون تعلن فيه عن حاجتها إلى تشغيل وظيفة مهندس مدني للعمل بنظام العقد السنوي في بلدية بيت حانون، وذلك وفق الشروط التالية :

أولاً: شروط الترشح:

• أن يكون حاصلاً عى بكالوريوس الهندسة المدنية بمعدل لا يقل عن 75 % من جامعة أو كلية معترف بها.

• أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التخصص.

• أن يكون المتقدم عضوًا في نقابة المهندسين الفلسطينيين.

• أن يكون منطقة سكناه ضمن نفوذ مدينة بيت حانون.

ثانياً: المؤهلات والخبرات :

• أن يجيد استخدام برامج الحاسوب وتطبيقاته المختلفة في المجال ولا سيما الرسم والتصميم الهندسي

( MS project , Microsoft office , auto CAD 2022 )

ثالثاً: المهارات :

• إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.

• أن يكون لديه القدرة عى التعامل مع المواطنين والمقدرة عى تحمل ضغط العمل الميداني.

طريقة التسجيل 

- على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة مراجعة البلدية ( الشؤون الإدارية ) خلال ساعات الدوام الرسمي لتقديم الطلبات مرفقاً معها الوثائق الثبوتيةوذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 05/06/2022 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ونصف مساءً من بعد الظهر ولغاية يوم الخميس الموافق 09 / 06 / 2022

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