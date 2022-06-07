مطلوب "مهندس مدني" للعمل في بلدية بيت حانون

إعلان توظيف صادر عن بلدية بيت حانون تعلن فيه عن حاجتها إلى تشغيل وظيفة مهندس مدني للعمل بنظام العقد السنوي في بلدية بيت حانون، وذلك وفق الشروط التالية :
أولاً: شروط الترشح:
• أن يكون حاصلاً عى بكالوريوس الهندسة المدنية بمعدل لا يقل عن 75 % من جامعة أو كلية معترف بها.
• أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التخصص.
• أن يكون المتقدم عضوًا في نقابة المهندسين الفلسطينيين.
• أن يكون منطقة سكناه ضمن نفوذ مدينة بيت حانون.
ثانياً: المؤهلات والخبرات :
• أن يجيد استخدام برامج الحاسوب وتطبيقاته المختلفة في المجال ولا سيما الرسم والتصميم الهندسي
( MS project , Microsoft office , auto CAD 2022 )
ثالثاً: المهارات :
• إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة ومحادثة.
• أن يكون لديه القدرة عى التعامل مع المواطنين والمقدرة عى تحمل ضغط العمل الميداني.
طريقة التسجيل
- على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة مراجعة البلدية ( الشؤون الإدارية ) خلال ساعات الدوام الرسمي لتقديم الطلبات مرفقاً معها الوثائق الثبوتيةوذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 05/06/2022 من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ونصف مساءً من بعد الظهر ولغاية يوم الخميس الموافق 09 / 06 / 2022