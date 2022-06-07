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خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور": وفاة و9 إصابات في 14 حادث سير

07 يونيو 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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حادث سير في غزة

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الثلاثاء، أن 14 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت في تصريح لها، ن الحوادث الأربعة عشر أسفرت عن وفاة طفلة، 9 إصابات 4 منها بجروح متوسطة، و5 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 13 مركبة ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس الإثنين عن وفاة الطفلة جنى تامر أبو طيور عام ونصف؛ نتيجة صدمها من قبل مركبة نوع "دوبرمان"، بمحافظة رفح، مشيرةً إلى أنها أوقفت سائق المركبة وحجزت المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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