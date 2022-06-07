الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ202

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مساكن أهالي قرية العراقيب المسلوبة الاعتراف في مدينة النقب المحتلة، وذلك للمرة الـ202 على التوالي.

واقتحمت قوات الاحتلال المنازل الفلسطينية بالقرية الواقعة جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، وقامت بتشريد العائلات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء، وتركتهم دون مأوى.

وقبل نحو شهر، هدمت قوات الاحتلال القرية الواقعة جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، للمرة الـ201، لكنّ الأهالي يؤكدون في كلّ مرة أنهم سيُعيدون بناء القرية، وسيبقون صامدين على أرضهم.

ويُحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريس سياسته الاقتلاعية والاستيطانية بحقّ المدن والقرى الفلسطينية، بهدف تهجير أهلها والسيطرة على أراضي فلسطين.

ويُعدُّ الهدم الحالي السادس منذ مطلع العام الجاري 2022، وذلك بعد هدمها العام الماضي 14 مرة، ويُعيد الأهالي نصب الخيام من جديد، ضمن تصدّيهم لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويسكن في قرية العراقيب 22 عائلة فلسطينية، تمتلك آلاف الدونمات من الأراضي، لكنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تعترف بملكيّتهم لها.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يُقيم نصفهم في قرى وتجمّعات، بعضها مُقام منذ مئات السنين.

المصدر / فلسطين أون لاين