وفاة فتاة في طولكرم بظروفٍ غامضة

أعلن المتحدث باسم الشرطة في الضفة العقيد لؤي ارزيقات صباح اليوم الثلاثاء وفاة فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا في ضاحية ارتاح بطولكرم في الضفة الغربية.

وقال ارزيقات في بيان صحفي إنّ النيابة العامة فتحت تحقيقًا، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة الفتاة بطولكرم.

وذكر أنّ الشرطة تلقّت بلاغًا حول وصول فتاة بحالة خطيرة إلى مستشفى الإسراء بطولكرم والتي أعلن الأطباء عن وفاتها لاحقًا.

وأضاف أنّ النيابة العامة أمرت بالتحفُّظ على الجثمان لحين استكمال الإجراءات القانونية أصولًا.

المصدر / فلسطين أون لاين