الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات خلال اقتحامات في الضفة

شنّت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت عددًا من المواطنين خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنًا في الضفة.

ومن بين المعتقلين الأسير المحرر عبيدة عادي، من بيت أمر شمال الخليل، والمحرر شاهر الحيح من صوريف شمال المدينة.

كما اعتقل الاحتلال كلًّا من عيد كامل وجهاد معالي، والمحرر يوسف سراحنة، ومحمد سراحنة، خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

أما في نابلس فقد جرى اعتقال المواطن باسل الحمامي ومهدي المصري، فيما اعتقل الاحتلال المحرر ثائر حلاحلة، من خاراس قرب الخليل.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أنّ الاحتلال اعتقل المواطن حمد أبو عياش من بيت أمر، ومنير زهران من دير أبو مشعل غرب رام الله.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4450) أسيرًا، منهم (32) أسيرة بينهنّ فتاة قاصر، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (160) طفلًا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو (600) معتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين