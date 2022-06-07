بالأرقام.. أسماء أغلى 10 لاعبين في العالم

أصدر المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، قائمة بأفضل لاعبي كرة القدم في العالم في الوقت الراهن، وخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتصدر مهاجم فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، كيليان مبابي، قائمة أغلى اللاعبين في العالم، بمبلغ يقدر بـ205.6 مليون يورو.

وفضل مبابي، البالغ من العمر 23 عاما، البقاء في باريس على الانتقال إلى ريال مدريد، وقدم موسما رائعا مع باريس سان جيرمان، حيث أحرز 39 هدفا وصنع 26 أخرى خلال 46 مباراة شارك بها في كل البطولات.

وجاء البرازيلي، فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدف الفوز "الذهبي" لريال مدريد على ليفربول في دوري أبطال أوروبا، في المرتبة الثانية، بقيمة 158.3 مليون يورو.

واكتفى النجم النرويجي إرلينغ هالاند المنتقل من فريق بوروسيا دورتوند الألماني إلى صفوف مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في المرتبة الثالثة بقيمة تقدر بـ130.4 مليون يورو.

وقال التقرير إن النموذج الإحصائي لتقدير صفقات انتقالات اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، جاء بناء على عينة شملت 1790 عملية انتقال بين يوليو عام 2012 ويناير عام "2020.

وجاءت قائمة اللاعبين العشرة الأكبر قيمة مالية وفقا للتقرير كالتالي:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 205.6 مليون يورو

2- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد) 185.5 مليون يورو

3- النرويجي إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) 152.9 مليون يورو

4- الإسباني بيدري (برشلونة) 135.1 مليون يورو

5- الإنجليزي جود بلينجهام (بوروسيا دورتموند) 133.7 مليون يورو

6- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) 124 مليون يورو

7- الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة) 112.5 مليون يورو

8- الكولومبي لويس دياز (ليفربول) 110.1 مليون يورو

9- البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي) 109.6 مليون يورو

10- الإسباني فيران توريس (برشلونة) 109.5 مليون يورو

المصدر / وكالات