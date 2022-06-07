الكسواني يُحذّر من مسار جديد لاقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى

القدس المحتلة-غزة/ نضال أبو مسامح:

حذّر مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني من خطورة مسار جديد لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد، مؤكدًا ضرورة الرباط الدائم في المسجد لإفشال مخططات التهويد الإسرائيلية.

وأوضح الكسواني في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أنّ النهج الجديد للمستوطنين يتمثّل بغنائهم، وانبطاحهم على الأرض، ورفع العلم الإسرائيلي، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ حراس الأقصى والمصلين والمرابطين في باحاته يتعرضون لانتهاكات واعتداءات ممنهجة من جنود الاحتلال ومستوطنيه، مُشدّدًا على أنّ هذه الاعتداءات لن تكسر عزيمتهم وإرادتهم في حماية أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفَين.

وحثّ جماهير شعبنا على الصمود أمام المخططات والانتهاكات الإسرائيلية والرباط الدائم في الأقصى، لافتًا إلى أنّ "الارتباط بالأقصى عقائدي ووطني حتى التحرير من براثن الاحتلال".

ودعا الشيخ الكسواني الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمُّل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى واعتداءات الاحتلال المستفزة للمسلمين في جميع أنحاء العالم.