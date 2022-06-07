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الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يفشل في تعيين "كهانا" وزيرًا للأديان

07 يونيو 2022 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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متان كهانا

تلقى "الائتلاف الحكومي" الإسرائيلي، الليلة الماضية، ضربة جديدة بعدما فشل في تمرير المصادقة في "الكنيست" (برلمان الاحتلال) على تعيين متان كهانا وزيرًا للأديان.

وعارض 55 عضوًا في "الكنيست" تعيين كهانا وزيرًا للأديان، مقابل 55 مؤيدًا، وصوتت عيديت سيلمان ضد موقف الائتلاف الحكومي وهو الأمر الذي يخاطر بإعلان استقالتها من حزبها "يمينا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت.

وأشادت المعارضة بموقف عيديت بعد تصويتها ضد تعيين كهانا، وكتب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على تويتر: "سيلمان أنت بطل!".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #الائتلاف الحكومي #متان كهانا #كهانا

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