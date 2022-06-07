فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

واشنطن: السعودية شريك مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي

الخارجية الأمريكية: روسيا تسرق القمح من أوكرانيا

أجهزة أمن السلطة تنفذ حملة اعتقالات سياسية بالضفة المحتلة

المبعوث الأممي لليمن يقترح " فتح طرق تعز تدريجيًا"

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

"كنيست الاحتلال" يفشل في تمرير قانون الطوارئ

ماذا فعلت قطر بتمثال "نطحة رأس" زين الدين زيدان؟

ماهي الألوان التي ينجذب إليها البعوض؟

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم جزء من مسكنه بخربة الركيز شرق يطا

هنية: شلّح عاش حرا أبيا يؤمن بالمقاومة دربا ومنهاجا نحو التحرير

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"جونسون" ينجو من سحب الثقة داخل الحزب الحاكم

07 يونيو 2022 . الساعة 01:18 بتوقيت القدس
...

نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من محاولة لسحب الثقة منه بعدما حظي بدعم العدد الأكبر من نواب حزبه.

وأجرى حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين تصويتا بشأن سحب الثقة عن جونسون بناء على رغبة العشرات من نوابه في البرلمان.

وحظي جونسون بدعم 211 نائبا، في مقابل 148 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عنه.

وقد شهدت الشهور الأخيرة زيادة في وتيرة الانتقادات لرئيس الوزراء بسبب حفلات أقيمت في مقرات حكومية خلال فترة الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب فيروس كورونا.

كما تعرض جونسون لضغوط متزايدة من جانب أعضاء البرلمان وذلك بعد أن غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلا في مقر رئاسة الوزراء.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#بريطانيا #الحزب الحاكم #حزب المحافظين #جونسون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة