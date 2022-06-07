"جونسون" ينجو من سحب الثقة داخل الحزب الحاكم

نجا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من محاولة لسحب الثقة منه بعدما حظي بدعم العدد الأكبر من نواب حزبه.

وأجرى حزب المحافظين الحاكم اليوم الاثنين تصويتا بشأن سحب الثقة عن جونسون بناء على رغبة العشرات من نوابه في البرلمان.

وحظي جونسون بدعم 211 نائبا، في مقابل 148 نائبا صوتوا لصالح حجب الثقة عنه.

وقد شهدت الشهور الأخيرة زيادة في وتيرة الانتقادات لرئيس الوزراء بسبب حفلات أقيمت في مقرات حكومية خلال فترة الإغلاق الذي شهدته البلاد بسبب فيروس كورونا.

كما تعرض جونسون لضغوط متزايدة من جانب أعضاء البرلمان وذلك بعد أن غرمته الشرطة بسبب حضوره حفلا في مقر رئاسة الوزراء.

المصدر / وكالات