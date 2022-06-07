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أجهزة أمن السلطة تنفذ حملة اعتقالات سياسية بالضفة المحتلة

07 يونيو 2022 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

نفذت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة في ساعات متأخرة من مساء أمس وفجر اليوم، حملة اعتقالات سياسية واسعة. 

وأفادت مصادر محلية؛ بأن عناصر من أجهزة السلطة اختطفت من مدينة رام الله، الشاب سليمان سالم قطش من عين يبرود والشقيقين محمد وأحمد نوح هريش في بيتونيا بالإضافة للشاب علاء غانم.

وكان مدير محامون من أجل العدالة مهند كراجة قد حذر عبر صفحته على فيسبوك من حملة اعتقالات لجهازي المخابرات والوقائي.

وكتب كراجة  "الليلة حبس، كلمة تقال مزاحاً بين النشطاء، لكنها هذه الليله ليست مزحاً، فجهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة ينفذان حملة اعتقالات سياسية في رام الله الآن".

وكانت أجهزة أمن السلطة قد نفذت في وقت سابق من أمس الإثنين؛ حملة اعتقالات وقمع للمشاركين في حراك بدنا نعيش، الرافض لغلاء الأسعار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاعتقال السياسي #بدنا نعيش #الضفة الغربية

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