المبعوث الأممي لليمن يقترح " فتح طرق تعز تدريجيًا"

قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ مقترحًا منقحًا للحكومة اليمنية والحوثيين لإعادة فتح الطرق تدريجيًا في تعز ومحافظات أخرى بهدف رفع المعاناة عن المدنيين وتسهيل وصول السلع.

وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان اليوم الاثنين، إن المقترح المقدم من "غروندبرغ" خلال الجولة الثانية من مناقشات الأطراف اليمنية الجارية في العاصمة الأردنية عمان يتضمن "آلية للتنفيذ وضمانات لسلامة المسافرين المدنيين".

كما نقل البيان عن المبعوث قوله إن هناك مسؤولية "أخلاقية وسياسية" تقع على الطرفين للتعامل بشكل "جاد وعاجل" مع المقترح الأممي وإعطاء الأولوية لمصالح المدنيين والتوصل إلى نتائج مباشرة وملموسة لسكان تعز والشعب اليمني ككل.

يشار إلى أن الجولة الأولى من المباحثات اليمنية في العاصمة الأردنية كانت انطلقت الأسبوع الماضي في عمان، مركزة على فتح المعابر والطرق في تعز المحاصرة منذ 7 سنوات، فضلاً عن محافظات أخرى، بموجب إعلان اتفاق الهدنة الإنسانية الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة في مطلع أبريل الماضي.

المصدر / وكالات