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الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم جزء من مسكنه بخربة الركيز شرق يطا

06 يونيو 2022 . الساعة 22:07 بتوقيت القدس
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 أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنًا على هدم منزله في خربة الركيز المحاذية لقرية التوانة بمسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور" بأن قوات الاحتلال أرغمت المواطن مراد حمامدة على هدم جزء من مسكنه "مضافته"، المشيدة من الطوب ومساحتها 40 مترًا مربعًا، في خربة الركيز.

وأشار العمور إلى أن قوات الاحتلال تشن على الدوام حملات عسكرية منظمة تستهدف خيامًا ومساكن المزارعين ورعاة الأغنام في قرى وخرب مسافر يطا؛ بهدف ترحيلهم عن أراضيهم وممتلكاتهم لصالح الاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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