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المضرب عن الطعام منذ 96 يوما

تدهور خطير جدا يطرأ على صحة الأسير عواودة

06 يونيو 2022 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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أكّد المحامي جواد بولس، أنّ الوضع الصحيّ للأسير خليل عواودة (40 عاما) من إذنا بمحافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، والمضرب عن الطعام منذ 96 يوما، خطير جدا.

وأوضح بولس الذي تمكّن من زيارة عواودة في سجن "الرملة"، اليوم الإثنين، وفق ما ذكره نادي الأسير، أنّ عواودة كان يتقيأ طوال الزيارة، وواجه صعوبة في رؤيتي، كما اشتكى من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده وتحديدا في الأطراف والعضلات.

ونقل عنه أنه سيواصل معركته حتى تحقيق حريته، لافتا إلى أنّه وحتّى اللحظة لا توجد أية حلول أو اقتراحات عينية واضحة لقضيته.

يُذكر أنّ عواودة اعتقل في تاريخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، ينتهي في 26 حزيران الجاري، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ عام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينهم ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربع بنات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #خليل عواودة

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