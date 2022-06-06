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في اختتام أعمال مؤتمرها الخامس

انتخاب الأسير أبو غلمي مسؤولاً للشعبية في السجون

06 يونيو 2022 . الساعة 18:06 بتوقيت القدس
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اختتمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون، أعمال المؤتمر الخامس لفرعها، وانتخبت الأسير عاهد أبو غلمى مسؤولاً ووليد حناتشة نائباً له.

وأشار بيان للجبهة الشعبية، اليوم الاثنين، إلى اختتام أعمال المؤتمر الخامس لفرعها، تحت شعار "نحو تصليب البنية الداخلية إعداداً وتصليباً وتطويراً"، وحمل المؤتمر اسم" دورة الوفاء للحكيم".

وأضاف البيان، أنه بعد فترة إعداد طويلة نتيجة ظروف وتعقيدات الأسر، أنجز المؤتمر جدول أعماله بنجاح، وعلى رأسها مناقشة الوثائق المقدمة للمؤتمر، وإقرارها بعد إجراء التعديلات اللازمة.

وتابع لقد "انتخب المؤتمر كافة هيئاته المركزية، حيث تم انتخاب القيادي في الجبهة الشعبية الأسير عاهد أبو غلمى مسؤولاً للفرع، والأسير القائد وليد حناتشة نائباً للمسؤول".

وأشار البيان إلى انتخاب أعضاء اللجنة المركزية الفرعية، ولجنة الرقابة الفرعية، وقيادة الفرع، لافتاً إلى مباشرة الهيئة القيادية الجديدة أعمالها ابتداءً من اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #الجبهة الشعبية #عاهد أبو غلمي

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