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تفاصيل تسعيرة الحج لهذا العام لحجاج قطاع غزة

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البالغة (3470) دينار أردني

تفاصيل تسعيرة الحج لهذا العام لحجاج قطاع غزة

06 يونيو 2022 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشئون الدينية أن تسعيرة الحج لهذا العام 1443هـ / 2022م، لحجاج المحافظات الجنوبية – قطاع غزة - تبلغ (3470) دينار أردني.

ودعت اللجنة الحجاج المقبولين للحج هذا العام والمسددين للدفعة الأولى إلى ضرورة استكمال باقي الرسوم والبالغة (1970) دينار أردني، عبر فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي مباشرة، وذلك ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/6/2022م وحتى نهاية عمل يوم الأربعاء 8/6/2022م، وشددت أنه لن تقبل أية إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت لجنة الحج الحجاج بدفع رسوم الحج مباشرة في فروع البنوك المذكورة دون وساطة الشركات، لافتة إلى أن وزارة الأوقاف غير مسئولة عن أي رسوم تدفع عن طريق الشركات.

وأوضحت اللجنة أن أسباب ارتفاع تسعيرة الحج في هذا العام يعود للارتفاع العام في رسوم الخدمات المقدمة في المشاعر بمخيمي عرفات ومنى، وكذلك الارتفاع في رسوم عوائد مؤسسة الطوافة والزمامة، والإعاشة الإجبارية في عرفات ومنى لجميع الحجاج.

,ذكرت اللجنة تفاصيل تسعيرة الحج على النحو التالي:

السكن في مكة المكرمة 698 دينار

السكن في المدينة المنورة 193 دينار

أجور النقل الجوي (تذكرة الطيران) ذهابًا وإيابًا 590 دينار

أجور النقل البري من معبر رفح إلى مطار القاهرة ذهابًا وإياباً 380 دينار

أجور النقل الداخلي في السعودية ومعالجة الردين 370 دينار

أجور النقل من محافظات القطاع إلى معبر رفح شاملة شيك المعبر 20 دينار

أجور الخدمات السعودية (خدمات المشاعر، طوافة، زمامة، أدلاء، وكلاء، كدانة، تأمين، تأشيرة، طوارئ) 1028 دينار

أتعاب وخدمات شركات الحج 80 دينار

أتعاب وخدمات وزارة الأوقاف 80 دينار

ملابس إحرام 6 دينار

مصاريف تفييز 10 دينار

خدمات طوارئ 15 دينار

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #الحج #وزارة الأوقاف

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