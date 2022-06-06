حماس : قانون الطوارئ الإسرائيلي في الضفة باطل ولن يمنح الاحتلال شرعية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لما يُسمى بقانون الطوارئ الذي يسعى كنيست الاحتلال لإقراره وتنفيذه في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الإثنين، "إن هذا القانون تشريعٌ باطل، ولن يمنح الاحتلال ومستوطنيه أي شرعية أو صفة قانونية، ولن يوفر لهم أمناً أو سيادة مزعومة".

وأضافت أن هذا التشريع تعبيرٌ عن سياسة استعمارية مكشوفة، لن تُجمّلها محاولات التخفّي خلف قوانين احتلالية عنصرية تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا الفلسطيني، ولكل الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين