لافروف: إغلاق الأجواء أمام طائرتي تصرف "غير مسبوق"

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، قرار عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا "بأنه تصرف "غير مسبوق".

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، إن الغرب يرسل إشارة إلى موسكو بأنه "سيواصل الضغط على روسيا بأي وسيلة"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن الغرب "يريد أن يحكم العالم من خلال مبادئه الخاصة".

وفي السياق، شدد لافروف على أن العلاقات الروسية ـ الصربية "لن تتأثر بعد إلغاء زيارتي إلى بلغراد".

وتابع: "نأمل عدم إغلاق الأجواء الأوروبية أمام طائرة وزير خارجية صربيا عند زيارته لروسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية الروسية أنه تم إلغاء زيارة لافروف إلى صربيا، في أعقاب إغلاق بعض الدول الأوروبية المجال الجوي أمام طائرته.

وتتخذ الدول الأعضاء في حلف الناتو إجراءات من شأنها التضييق على موسكو ومسؤوليها في محاولة لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استكمال عملياته العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط لوقف الهجوم تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.

المصدر / وكالات