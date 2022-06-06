افتتاح ميدان "عين الحقيقة" بخان يونس وفاءً لـ "أبو عاقلة"

افتتحت بلدية "بني سهيلا"، بالشراكة مع "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين" اليوم الإثنين، ميدان "عين الحقيقة"، وفاءً للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، شرقي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشارك في افتتاح الميدان مجموعة من رؤساء البلديات والوجهاء والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية.

وقال رئيس بلدية "بني سهيلا" حمدان رضوان، إن "افتتاح ميدان عين الحقيقة يأتي وفاءً لشيرين ورسالتها السامية في نقل الحقيقة التي لأجلها ارتقت شهيدة".

وأوضح رضوان، في كلمة له خلال الافتتاح، أن "الميدان يمثل رسالة عرفان منا لحجم ما قدمته أبو عاقلة من تضحيات لخدمة القضية الفلسطينية ونقل رسالة شعبها، ونقل حقيقة ما يحدث من جرائم على يد الكيان الإسرائيلي".

بدوره قال رئيس "منتدى الإعلاميين الفلسطينيين"، خضر الجمالي، إن "هذه لوحة شرف ندشنها لتؤكد استمرار الصحفيين في التحدي والإصرار لنقل الحقيقة وجرائم الاحتلال الإسرائيلي للعالم أجمع".

وأضاف في كلمته: "اليوم نوجه رسالة وفاء وحب لشيرين أبو عاقلة التي اغتالتها (إسرائيل) بدمٍ بارد في محاولة يائسة لإسكات صوت الحقيقة".

وناشد الجمالي مُقرر الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات المختصة ذات العلاقة "بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين" داعيًا إلى "تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة دولة الاحتلال على جريمتها النكراء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اغتالت مراسلة قناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة، في 12 أيار/مايو الجاري، برصاصة في الرأس، خلال تغطيتها أحد الاقتحامات لمخيم جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.













