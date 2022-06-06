الاحتلال يقمع مسيرة منددة بالاستيطان في الأغوار الشمالية

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مسيرة منددة بالاستيطان والممارسات الإسرائيلية، في منطقة الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال منعت عشرات الفلسطينيين من الوصول لقرية "الفارسية" التي تتعرض لاعتداءات مستوطنين وعمليات هدم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "التياسير" في الأغوار، اعتدت على المشاركين بالضرب وغاز الفلفل.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان الإسرائيلي.

وكانت فصائل فلسطينية، قد دعت إلى تنظيم فعالية على أراضي "الفارسية"، التي تعرضت مساكن أهاليها للهدم مرات عدة، بدعوى "البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة ج".

وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 300 مبنى بالضفة الغربية بما فيها القدس منذ مطلع العام.

المصدر / فلسطين أون لاين