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لبنان.. "حماس" تدشن جدارية لشهداء "برج الشمالي"

06 يونيو 2022 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
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مخيم برج الشمالي بلبنان

دشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، جدارية لشهداء مخيم "برج الشمالي"، الذين قضوا في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وفي عدة مواجهات أخرى.

وافتتحت دائرة العمل الجماهيري في حركة "حماس"، أمس الأحد، الجدارية التي حملت أسماء 120 شهيدًا وشهيدة، وعُلقت في شارعٍ رئيسٍ بالمخيم، تحت شعار "يوم الوفاء للمقاومة والشهداء".

وحضر الافتتاح قياديون من حركة "حماس"، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية، والأحزاب اللبنانية، وأهالي الشهداء، وعدد من الشخصيات الفلسطينية.

وارتقى في السابع من حزيران/يونيو 1982، نحو 125 شهيدًا من سكان مخيم "برج الشمالي" جنوب لبنان، من الشيوخ والأطفال والنساء، في مجزرة ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي بقصف متعمد لملاجئ المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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