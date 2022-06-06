غزة: حكم بالإعدام شنقًا على مدان بتهمة التخابر مع الاحتلال

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا على مدان بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأقرت المحكمة في القضية رقم (242/2017) محاكم عسكرية، على المُدان (ح، ر) مواليد 1961 من سكان شمال قطاع غزة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

وأشارت في بيانها، إلى أن المُذكور أدين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

وبيّنت أن المُدان ارتبط بأجهزة مخابرات الاحتلال، وقدّم لها معلومات أمنية عن المقاومة الفلسطينية وقياداتها، ومركباتهم، ما أدى لاستهدافهم وارتقاء عدد من الشهداء، وذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها بهدف الإضرار بالشعب الفلسطيني وأمنه مقاومته.

كما لفتت إلى أن الحكم صدر وجاهياً، وبالإجماع، وخاضع للاستئناف.

المصدر / فلسطين أون لاين