أبو حسنة: "أونروا" تعيش أزمة مالية واستدانت لدفع رواتب الموظفين

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، عدنان أبو حسنة، أن الوكالة تعيش أزمة مالية، وهذا الشهر استدانت لدفع رواتب الموظفين.

وذكر خلال تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم الإثنين، أن ضم أسر جديدة لبرنامج "الكوبونات" متوقف حتى اللحظة، منوهًا إلى أنه لا يمكن زيادة أعداد المستفيدين إلا من خلال عملية استبدال؛ لأنه لا يوجد لدى "الأونروا" تمويل يستوعب عشرات الآلاف.

وقال: إن "العائلات المستفيدة التي تنجب طفلاً جديداً، يتم إضافته في السلة الغذائية"، متابعًا: "نحن بحاجة لمعلومات من الجهات المختصة حتى نحدد من يستحق هذه الكوبونة.. نريد أن نتعاون في إطار تفاهم مشترك حتى نحل هذه القضية".

وختم تصريحاته قائلا: "نعمل في حدود ما هو متوفر وهناك جهود كبرى تبذلها الأونروا لتأمين السلة الغذائية".

المصدر / فلسطين أون لاين