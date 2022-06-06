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هدمت 300 مبنى منذ مطلع العام

"أوتشا" تحذر من خطورة سياسة هدم المنازل التي يتبعها الاحتلال

06 يونيو 2022 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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هدم بناء فلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) من خطر وشيك يتهدد بهدم مبنى يضم 12 وحدة سكنية في منطقة حي وادي قدوم ببلدة سلوان شرق القدس المحتلة.

وقال المكتب في تقرير له تابعته ، اليوم الإثنين: إن "بناية تضم 12 وحدة سكنية معرضة لخطر وشيك بالهدم في منطقة وادي قدوم بحي سلوان، فقد تلقت الأسر الفلسطينية مؤخرًا أمرًا بالهدم من بلدية الاحتلال في القدس، ودُعيت إلى إخلاء البناية خلال أيام".

وأكد أن تنفيذ الهدم سيؤدي إلى تهجير 32 بالغًا و42 طفلًا بالقوة، منهم أسرتين من اللاجئين الفلسطينيين، أي سيكون هذا التهجير الثاني في غضون سنتين لأسرتين أخريين بعد عمليات هدم سابقة.

وأضاف: أن "معظم عمليات الهدم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، تكمن الذريعة التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء إسرائيلية، ومع ذلك، يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح".

وأشار إلى أنه تم تحديد الموقع الذي يقع عليه المبنى من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كمساحة "مفتوحة خضراء"، لاستخدامها كحديقة عامة.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الجهود الأولية تهدف في هذه المرحلة، إلى منع عملية الهدم من خلال التواصل مع السلطات المعنية، لافتة إلى أن مجتمع العمل الإنساني يقف على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين في حال المضي في الهدم.

وذكرت أنه منذ مطلع العام 2022، تم هدم أو الاستيلاء على 300 مبنى في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، من قبل قوات الاحتلال.

وحذرت الأمم المتحدة من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس والضفة الغربية، وخاصة في مناطق (ج).

وبين التقرير أن الوضع في الضفة والقدس "صعب"، حيث تواجه العائلات والتجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج) والقدس والمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل بيئة قسرية، بسبب مجموعة من السياسات والممارسات طويلة الأمد.

ولفت إلى أن نظام التخطيط التقييدي والتمييزي المطبق في المنطقة (ج) والقدس يمنع الفلسطينيين من تلبية احتياجاتهم من السكن وسبل العيش والخدمات الأساسية.

وبين أن العديد من قيود الاحتلال تهدف إلى حماية وتوفير مساحة لنمو المستوطنات وضمها التدريجي إلى (إسرائيل)، بعضها بـ(حكم القانون)- (كما في القدس الشرقية) والبعض الآخر بحكم الأمر الواقع (كما في المنطقة ج)، بما يتعارض مع القانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#هدم منازل #سلطات الاحتلال #أوتشا #مباني فلسطينية

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