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مطلوب "مندوب مبيعات" للعمل في شركة نت ستريم

06 يونيو 2022 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة نت ستريم للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات تعلن فيه عن حاجتها لمندوبين مبيعات ميدانيين في محافظة خانيونس والمحافظة الوسطى .

شروط التسجيل 

- العمر لا يزيد عن 25 عام

- أن يكون من سكان مدينة خانيونس او من سكان محافظة الوسطى .

- امتلاك مهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين.

- القدرة على الإقناع.

- القدرة على العمل تحت الضغط ولفترات طويلة.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- يفضل من لديه معرفة في مجال الانترنت.

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد للتقديم 12/06/2022.

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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