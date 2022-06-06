مطلوب "مندوب مبيعات" للعمل في شركة نت ستريم

إعلان توظيف صادر عن شركة نت ستريم للإنترنت وتكنولوجيا المعلومات تعلن فيه عن حاجتها لمندوبين مبيعات ميدانيين في محافظة خانيونس والمحافظة الوسطى .

شروط التسجيل

- العمر لا يزيد عن 25 عام

- أن يكون من سكان مدينة خانيونس او من سكان محافظة الوسطى .

- امتلاك مهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين.

- القدرة على الإقناع.

- القدرة على العمل تحت الضغط ولفترات طويلة.

- القدرة على العمل ضمن فريق.

- يفضل من لديه معرفة في مجال الانترنت.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد للتقديم 12/06/2022.