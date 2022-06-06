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شركة للدعاية والإعلان بحاجة إلى "مسوقين"

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شركة للدعاية والإعلان بحاجة إلى "مسوقين"

06 يونيو 2022 . الساعة 11:29 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة العالمية للدعاية والإعلان بغزة تعلن فيه عن حاجتها مسوقين ذو خبرة في مجال التسويق للعمل  لدى الشركة.

ملاحظة : العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة " ، علماً بأن خدماتنا التي مطلوب التسويق  لها هي كالتالي:

-  تصميم جرافيك .

- كتابة محتوى .

- إعلانات ممولة 

- موشن جرافيك .

- زيادة عدد المتابعين .

- إدارة الصفحات التجارية .

-  ملاحظات:

-  أن تكون المتقدمة ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق .

- أن تكون عملت مسبقآ في مجال التسويق الإلكترونى للخدمات .

طريقة التسجيل 

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/1s8VhiC9b6r3TVyc6

- أي إستفسار واتس أب :   +972566222026

- العناوين : 

1- غزة - مقابل منتزه البلدية 

2- النصيرات - شارع السوق 

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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