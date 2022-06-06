شركة للدعاية والإعلان بحاجة إلى "مسوقين"

إعلان توظيف صادر عن شركة العالمية للدعاية والإعلان بغزة تعلن فيه عن حاجتها مسوقين ذو خبرة في مجال التسويق للعمل لدى الشركة.
ملاحظة : العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة " ، علماً بأن خدماتنا التي مطلوب التسويق لها هي كالتالي:
- تصميم جرافيك .
- كتابة محتوى .
- إعلانات ممولة
- موشن جرافيك .
- زيادة عدد المتابعين .
- إدارة الصفحات التجارية .
- ملاحظات:
- أن تكون المتقدمة ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق .
- أن تكون عملت مسبقآ في مجال التسويق الإلكترونى للخدمات .
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي :
https://forms.gle/1s8VhiC9b6r3TVyc6
- أي إستفسار واتس أب : +972566222026
- العناوين :
1- غزة - مقابل منتزه البلدية
2- النصيرات - شارع السوق