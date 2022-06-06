شركة للدعاية والإعلان بحاجة إلى "مسوقين"

إعلان توظيف صادر عن شركة العالمية للدعاية والإعلان بغزة تعلن فيه عن حاجتها مسوقين ذو خبرة في مجال التسويق للعمل لدى الشركة.

ملاحظة : العمل عبارة عن "التسويق للخدمات التي تقدمها الشركة " ، علماً بأن خدماتنا التي مطلوب التسويق لها هي كالتالي:

- تصميم جرافيك .

- كتابة محتوى .

- إعلانات ممولة

- موشن جرافيك .

- زيادة عدد المتابعين .

- إدارة الصفحات التجارية .

- ملاحظات:

- أن تكون المتقدمة ذو خبرة وكفاءة في مجال التسويق .

- أن تكون عملت مسبقآ في مجال التسويق الإلكترونى للخدمات .

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي :

https://forms.gle/1s8VhiC9b6r3TVyc6

- أي إستفسار واتس أب : +972566222026

- العناوين :

1- غزة - مقابل منتزه البلدية

2- النصيرات - شارع السوق