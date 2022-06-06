مطلوب سكرتيرة للعمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات

شركة Too POP Tech هي شركة فلسطينية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تقدم حلول متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني.

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة تو بوب تيك للحلول المتكاملة تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي سكرتيرة في مكتب غزة وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:-

المهام الوظيفية:-

1- استقبال وإرسال المراسلات الإلكترونية والخطية باللغتين (العربية والإنجليزية).

2- الرد على استفسارات العملاء عبر الهاتف.

3- استقبال زوار الشركة و ربطهم مع القسم المعني بتنفيذ طلبهم.

المؤهلات المطلوبة:-

- أن لا يزيد عمر المتقدمة عن 35 عامًا.

- اتقان اللغة الانجليزية (كتابة - محادثة).

- حاصلة على بكالورويوس تكنولوجيا معلومات أو ملتميديا أو إدارة أعمال باللغة الإنجليزية أو أي تخصص ذا صلة (يفضل التقديم لأصحاب التخصصات التكنولوجية).

- خبرة ممتازة بالمصطلحات التقنية .

- خبرة عامان على الأقل في الأعمال المكتبية واستخدام الحاسوب.

- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.

- حسنة السير والسلوك.

- من سكان مدينة غزة فقط.

ملاحظات

- أول ثلاث شهور تجريبية مدفوعة الأجر.

- الوظيفة خاصة بالاناث فقط.

- الوظيفة تابعة لفرع مكتب غزة الكائن في (غزة - عمارة الجاردينز - الطابق 6 - مقابل منتزه بلدية غزة).

طريقة التسجيل

- على من ترغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً، من يوم السبت وحتى الخميس على أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية.

- مرحلة التقديم لهذه الوظيفة يعتبر المرحلة الأولى ولا يزال هنالك مرحلتين: الثانية اختبار تحريري باللغة الانجليزية والثالثة مقابلة شخصية.

- أخر موعد لاستلام الطلبات يوم الثلاثاء 07/06/2022 الساعة الرابعة عصرًا.

- للاستفسار التواصل على بريد: [email protected]

- أو على الرقم التالي: 082898899

- أو زيارة مقر الشركة : غزة - عمارة الجاردينز - الطابق 6 - مقابل منتزه بلدية غزة.