"ميرسي كور" تعلن عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة

نبذة حول MERCY CORPS

تعمل Mercy Corps على أساس الإيمان بإمكانية تحقيق عالم أفضل و للقيام بذلك ، نعلم أن فرقنا تبذل قصارى جهدها عندما يكونون متنوعين ويشعر كل عضو في الفريق بالانتماء، نرحب بالخلفيات ووجهات النظر والمهارات المتنوعة حتى نكون أقوى ويكون لنا تأثير طويل المدى.

- اسم الوظيفة : Mentorship Intern مدرب إرشاد

- نوع الوظيفة: دوام كامل

- المكان: مكتب ميرسي كور غزة

- المدة: ستة أشهر

مهام الوظيفة

- الدعم في تنفيذ أنشطة الإرشاد

- العمل عن كثب مع مساعد الإرشاد في تنفيذ أنشطة الإرشاد ضمن وظائف التعليم الفني والمجتمع.

- المتابعة مع الموجهين خلال تنفيذ البرامج المختلفة لمشاركة المستندات والتحديثات ذات الصلة للتأكد من أن الاتصال بين فريق العمودية والموجهين واضح.

- جمع التعليقات من الموجهين وأعضاء المجتمع حول مشاركاتهم الإرشادية وقدم ملاحظات إلى فريق الإرشاد حول تقدم المشاركين في برنامج GSG ، ومشاركتهم مع الموجهين ، والتوصيات بشأن مسارات العمل التي يجب اتخاذها لتحسين قدراتهم.

- دعم مساعد الإرشاد في الخدمات اللوجستية لزيارات المرشدين الدوليين ، بما في ذلك تنسيق النقل ، وجولات الموجهين ، ووجبات عشاء الفريق ، ومتابعة رسائل الشكر الإلكترونية ، وما إلى ذلك.

- دعم تنفيذ زيارات الموجهين الدوليين ؛ الخدمات اللوجستية والإعداد ، بما في ذلك تقديم الملاحظات للموجهين حول عروض ورش العمل وجلسات التوجيه أثناء وجودهم في غزة.

المسؤوليات الإدارية

- دعم مساعد الإرشاد ومدير غزة MEL في جمع البيانات والتقارير الدورية والتقييم لعملية الإرشاد.

- التأكد من أن قاعدة بيانات التوجيه محدثة وتأكد من وجود تقرير من المقاييس الرئيسية المتعلقة بالقسم.

- التعاون مع فريق التسويق لإعداد وتنفيذ خطة ترويج للإرشاد ، لتعيين مرشدين جدد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعالميًا وتعزيز الوعي بقيمة الإرشاد بين أفراد المجتمع.

- دعم المساعد الإرشادي في إدارة أنشطة التوجيه بهدف بناء العلاقات الإستراتيجية وتعزيزها

- التأكد من أن الوثائق المتعلقة بالإرشاد يتم تحديثها دائمًا. تتم إضافة جميع ورش العمل والمواد إلى المكتبة الرقمية ، وتتم إضافة جميع الصور ومقاطع الفيديو إلى محرك الأقراص المشترك بالإضافة إلى الحفاظ على مكتبة GSG المادية داخل Gaza Sky Geeks.

- إدارة لوجستيات برنامج التوجيه الدولي للموجهين المختارين القادمين إلى غزة بما في ذلك دعم لوجستيات السفر ، وضمان تقديم وثائق السفر ، وتقديم الدعم والجدولة على الأرض

- الاحتفاظ بمكتبة محتوى رقمية بها جميع عروض الموجهين والعروض التقديمية ، بالإضافة إلى مصدر محتوى عالي الجودة عبر الإنترنت لمكتبة GSG. الحفاظ على مكتبة GSG المادية داخل Gaza Sky Geeks.

المؤهلات والمعرفة والخبرة:

- يفضل الحصول على درجة جامعية في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال آخر ذي صلة.

- يفضل معرفة حديثة بالتطورات التقنية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

- مهارات كتابة لا تشوبها شائبة باللغتين الإنجليزية والعربية (كما يتضح من عينات الكتابة والبريد الإلكتروني) مع القدرة على صياغة أشكال مختلفة من المحتوى لجماهير متنوعة ونقل علامة GSG التجارية بإبداع واحتراف

- الاهتمام الدقيق بالتفاصيل في إدارة الخدمات اللوجستية والجداول الزمنية للمكالمات والاجتماعات والحركات داخل غزة وخارجها

- المهارات التنظيمية ، يجب أن يتمتع هذا الشخص بخبرة في إدارة الأنشطة أو الأحداث

- مهارات قوية في إدارة العلاقات والذكاء العاطفي مع موقف خدمة العملاء لضمان تجربة إيجابية ومفيدة للزائرين الموجهين

- تعد خبرة العمل أو الدراسة في الخارج / أو الخبرة في التفاعل مع الأجانب في بيئة مهنية ميزة إضافية

- قدرة ممتازة على العمل تحت الضغط والقيام بمهام متعددة في وقت واحد، مع اهتمام قوي بالتعلم عن التكنولوجيا وريادة الأعمال

- الكفاءة في MS Office و Slack ومنتجات Google (Drive و Sheets و Docs) و Hubspot. لا تستخدم GSG البريد الإلكتروني داخليًا. نحن نستخدم سلاك.

- الاستعداد للعمل خارج ساعات العمل العادية كما هو مطلوب ، خاصة في المساء وعطلات نهاية الأسبوع عندما يزور المرشدون غزة أو يستعدون لدخولها.

تلتزم Mercy Corps بضمان معاملة جميع الأفراد الذين نتواصل معهم من خلال عملنا ، سواء كانوا أعضاء الفريق أو أعضاء المجتمع أو المشاركين في البرنامج أو غيرهم ، باحترام وكرامة.

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- يتم تشجيع الأشخاص المؤهلين ذوي الإعاقة بشدة على التقديم.

- يتم تشجيع المرشحين المهتمين على تقديم طلب في موعد أقصاه الخميس 09 يونيو 2022

- سيتم الاتصال فقط على قائمة المرشحين المختصرة.