اليونان: فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حرائق الغابات قرب أثينا

أعلنت فرق الإطفاء اليونانية اليوم الأحد استمرار جهود فرقها لإخماد الحرائق التي اندلعت، في الغابات المنخفضة بمنطقة (آنو جليفادا) بالقرب من الساحل الجنوبي للعاصمة أثينا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، إن طائرة رش المياه شاركت في إجراء المراقبة ورش المياه على المناطق التي يتعذر الوصول إليها لمساعدة الفرق الموجودة على الأرض.

وأضافت أن فرق الإطفاء قامت بتسجيل الأضرار التي سببتها الحرائق حيث تعرضت 10 منازل لأضرار، في حين احترقت سيارة ودارجة نارية بالكامل، وتضررت سيارتان.

وكانت السلطات اليونانية أصدرت قراراً بإجلاء سكان (آنو جليفادا) حتى لا يتعرضوا للخطر بسبب تحرك النيران بشكل خطير.

المصدر / وكالات