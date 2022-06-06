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"فلسطين" تحاور عائلة د. رمضان شلّح في ذكرى وفاته

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صورة "فلسطين" تحاور عائلة د. رمضان شلّح في ذكرى وفاته

06 يونيو 2022 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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نشرت صحيفة فلسطين بعدد اليوم الإثنين لقاءً خاصًا مع عائلة د. رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في الذكرى الثانية لوفاته على إثر إصابته بمرضٍ عضال وذلك تحت عنوان "ما وراء العقل المدبر لعمليات الجهاد العسكرية.. قلبُ أبٍ مرهف الحس".

وكشف الحوار الخاص الصحفي أبرز الملامح الإنسانية التي تميز بها الراحل أبو عبد الله في تعامله مع عائلته، وكيف حاول التوفيق بين عمله السياسي وتعويض عائلته انشغالاته بشتى الطرق البسيطة.

وفي الحوار أيضًا تروي زوجته وأولاده.. كيف كانت حياة أبناء الأمين العام بعيدًا عن أضواء الشهرة الإعلامية، حتى وصل بهم الحال إلى استخدام أسماء الاستعارة عوضًا عن الاسم الحقيقي، ونورد التفاصيل الأخيرة لما بعد وداعه، ولماذا لم يدفن الجثمان في غزة؟

وسينشر "فلسطين أون لاين" التقرير كاملا إلكترونيًا اليوم الإثنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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