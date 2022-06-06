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حملة دهم واعتقالات بالضفة تسفر عن اعتقال 13 مواطنا

06 يونيو 2022 . الساعة 08:11 بتوقيت القدس
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جيب عسكري إسرائيلي في مناطق بالضفة (أرشيف)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 13 مواطنا خلال حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات وقرى مختلفة وداهمت منازل المواطنين وأخضعت بعض سكانها للتحقيق الميداني، وعاثت فيها خرابًا.

ووفقًا لذات المصادر، فإن تلك القوات اعتقلت 3 شبان من قرية حوسان غرب بيت لحم، هم: قتادة ناصر شوشة، ومنتصر محمود شوشة، ومحمد حمامرة شقيق الشهيد قصي.

فيما اعتقلت الشاب ريحان ريحان من مخيم الأمعري جنوب محافظة رام الله والبيرة، بينما اعتقلت الأسير المحرر والقيادي في حماس ياسر البدرساوي بعد اقتحام منزله في شارع القدس شرق نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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