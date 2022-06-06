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بريطانيا تعلن أنها سترسل صواريخ إم 270 إلى أوكرانيا

06 يونيو 2022 . الساعة 03:16 بتوقيت القدس
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الإثنين، عن عزم بلاده إرسال منظومات صواريخ متعددة الإطلاق لأوكرانيا يصل مداها إلى 80 كيلومترا.

وقال وزير الدفاع البريطاني: "الأنظمة الصاروخية المتعددة الإطلاق ستمكن أصدقاءنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل".

وأضاف: " دعم بلادي لأوكرانيا سيتغير مع تطور الأساليب الروسية".

وكانت أعلنت إسبانيا، أمس الأحد، أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلت جريدة "إلبايس" الإسبانية عن مصادر حكومية، اليوم الأحد، قولها إن إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات ودبابات ليوبارد كدعما عسكريا للبلاد.

وستوفر إسبانيا أيضا تدريبات أساسية للجيش الأوكراني على كيفية استخدام الدبابات؛ على أن تقام في لاتفيا، حيث نشر الجيش الإسباني 500 جندي في إطار عملية التواجد المتقدم المعزز لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت المصادر أن المرحلة الثانية من التدريب يمكن أن تتم في إسبانيا.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن وزارة الدفاع بصدد الانتهاء من تسليم صواريخ شوراد أسبايد المضادة للطائرات منخفضة المستوى إلى كييف، والتي استبدلها الجيش الإسباني بنظام أكثر تقدما.

المصدر / وكالات
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