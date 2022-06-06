أجهزة السلطة تعتقل عددًا من المعتصمين ضد الغلاء في الخليل

اعتقلت أجهزة أمن السلطة، الاثنين، عددًا من المعتصمين ضد الغلاء في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن عناصر من أجهزة أمن السلطة اعتقلت عددًا من المعتصمين ضد غلاء الأسعار من خيمة الحراك في منطقة دوار ابن رشد بالخليل.

وأعلن حراك "بدنا نعيش" في الخليل عن اعتصام مفتوح أمام دوار ابن رشد وسط المدينة، احتجاجاً على استمرار ارتفاع الأسعار الذي تضاعف خلال الأيام الماضية.

وأفادت المصادر بأن الشبان نصبوا خيمةً على الدوار، وانطلقت الشاحنات من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل حتى دوار ابن رشد للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية.

وأعلن القائمين على الحراك عن اعتصامهم المفتوح عند دوار ابن رشد، مطالبين رئيس الحكومة برام الله محمد اشتية بالرحيل على خلفية ما أسموه "الفشل" في إدارة مختلف الملفات.

كما ودعا المعتصمون السلطة الفلسطينية بـ"وضع سياسة عادلة في وضع الأسعار والتعامل مع القضايا الاجتماعية والخدماتية، والتراجع عن الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وخفض مصاريف الوزراء والمسؤولين"، حسب وصفهم.

المصدر / فلسطين أون لاين