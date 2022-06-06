الملح قد يكون مفتاح الحياة على الأرض

وجد باحثون في جامعة بوردو الأمريكية، بقيادة ستيفاني أولسون، الأستاذ المساعد في علوم الأرض والغلاف الجوي والكواكب، أن وجود الملح في مياه البحر له تأثير كبير على قابلية الأرض للسكنى والكواكب الأخرى، ويؤثر تكوين الغلاف الجوي، وخاصة وفرة غازات الدفيئة، على مناخ الأرض.

واستخدم الفريق نموذجاً مناخياً للتحقيق في مناخات العوالم التي تحتوي على كميات مختلفة من الملح المذاب في مياه البحر، للتنبؤ بأن المحيطات الأكثر ملوحة تميل إلى أن تؤدي إلى مناخات أكثر دفئاً، وبالتالي يمكن أن تساعد في قدرة الكوكب على استضافة الحياة.

ركزت هذه الدراسة، بشكل خاص على كيفية تأثير كمية الملح المذابة في مياه البحر على مناخ الكوكب. كانت النتائج التي توصل إليها الفريق هي أن المحيطات الأكثر ملوحة تميل إلى أن تؤدي إلى مناخات أكثر دفئاً. ربما كان هذا الملح هو المكون الرئيسي لصلاحية الأرض المبكرة في الماضي البعيد، عندما كانت الشمس أقل سطوعاً. قد ينطبق هذا الاكتشاف على قابلية الكواكب الأخرى للسكنى أيضاً، ما قد يسمح للحياة خارج نظامنا الشمسي بالبقاء بعيداً عن نجمها المضيف أكثر مما كان يُعتقد سابقاً.

المصدر / وكالات