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خيول بالطريق العام

بالفيديو السلطات الأردنية تتعامل مع حريق ضخم

05 يونيو 2022 . الساعة 22:46 بتوقيت القدس
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تداول ناشطون وصحف أردنية، الأحد، مقاطع فيديو لاندفاع مجموعة من الخيول في الطريق العام، بسبب حريق حدث في منطقة قريبة من "الإسطبلات الملكية".

ولم يصدر تعليق رسمي حتى نشر التقرير، بينما ذكر موقع "أخبار الأردن" أن الخيول كانت تسير على الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة السلط والعاصمة عمان.

ويظهر مقطع فيديو دخانا كثيفا يتصاعد إلى السماء من جراء الحريق:

وبحسب ناشطين، فقد تسببت هذه الخيول بأزمة سير خانقة على هذا الشارع المعروف بشارع السرور، والذي يشهد حركة سير كبيرة.

وذكر موقع "الغد" الأردني أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق والسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه لم ينتج عنه أي إصابات بينما تضرر عدد من المنازل.

المصدر / وكالات
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