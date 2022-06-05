فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

السلطات الأردنية تتعامل مع حريق ضخم

فريق يتأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 64 عاما

"إليزابيث" تكشف لأول مرة ما بداخل حقيبتها

"فلسطين أون لاين" تحصد إحدى جوائز مهرجان العودة الدولي للأفلام

لماذا رفضت القاهرة شحنة من القمح الهندي؟

العواودة: ملاحقات الاحتلال في الأقصى والقدس لن ترهب المرابطين

البرغوثي تطالب بإسناد حراك أهالي الشهداء لاستعادة جثامينهم

حماس تُدين تصريحات مسؤول هندي تُسيء للنبي محمد ﷺ

قوات الاحتلال تداهم شرق طمون والمستوطنون يهاجمون النبي صالح

مهرجان العودة الدولي للأفلام يختتم أعماله بالنسخة الثانية

حماس تُدين تصريحات مسؤول هندي تُسيء للنبي محمد ﷺ

05 يونيو 2022 . الساعة 22:08 بتوقيت القدس
...

أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد التصريحات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأكد حماد: "أن تصريحات المسؤول الإعلامي بالحزب الحاكم في الهند المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت في سياق تصاعد حملة  الكراهية والإساءة للمسلمين في الهند". 

واستنكر حماد سياسة النظام العالمي القائمة على الصمت والازدواجية، بالقضايا التي تخص المسلمين. 

كما أعرب عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق عن رفض الحركة الشديد وإدانتها لكل التصريحات التي تسيء لشخص الرسول عليه الصلاة والسلام وللدين الإسلامي الحنيف الصادرة من مسؤول في الحزب الهندي الحاكم.

وعد الرشق هذه التصريحات استفزازًا وإساءة مباشرة لأكثر من ملياري مسلم في العالم.

وطالب الرشق حكومات الدول العربية والإسلامية بالضغط على الحكومة الهندية للاعتذار عن هذه الإساءات.

وتأتي هذه الإساءة في ضوء مجموعة من القرارات العنصرية ضد المسلمين في الهند، بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية في عدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الهند #الإساءة للنبي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة