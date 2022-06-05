قوات الاحتلال تداهم شرق طمون والمستوطنون يهاجمون النبي صالح

داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، منطقة "أم الكبيش" شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس، في حين هاجم مستوطنون قرية النبي صالح شمال رام الله.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال برفقة ما يسمى مجلس المستوطنات اقتحمت المنطقة في ساعات المساء، موضحا أن "مجلس المستوطنات" يستهدف المنطقة بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت المنطقة قبل حوالي أسبوع أيضا، واستولت على جرار زراعي لأحد المواطنين أثناء ريه أشجار الزيتون الخاصة به

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، بحماية قوات الاحتلال، قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال حاولوا اقتحام القرية، وتجمعوا على مدخلها الرئيسي بعد تصدي المواطنين لهجومهم.

المصدر / فلسطين أون لاين