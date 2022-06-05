فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"فلسطين أون لاين" تحصد إحدى جوائز مهرجان العودة الدولي للأفلام

قوات الاحتلال تداهم شرق طمون والمستوطنون يهاجمون النبي صالح

مهرجان العودة الدولي للأفلام يختتم أعماله بالنسخة الثانية

مرة: التضحيات التي قدمها اللاجئون ساهمت في حفظ القضية الفلسطينية

إطلاق حملة إلكترونية للتعريف بواقع الاستيطان في الضفة

شوارع الكويت "تزدان" بعبارات الراحل أحمد القطان عن القدس

البرلمان العربي يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

تحذير من مئات إخطارات الهدم والغرامات بالداخل المحتل

استراتيجية الاحتلال بالتفريق بين الساحات وموقف المقاومة

هنية يلتقي قيادة الاتحاد العام لعلماء المسلمين في إسطنبول

قوات الاحتلال تداهم شرق طمون والمستوطنون يهاجمون النبي صالح

05 يونيو 2022 . الساعة 20:33 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يعتدون على النبي صالح مؤخراً (صورة أرشيفية)

داهمت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، منطقة "أم الكبيش" شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس، في حين هاجم مستوطنون قرية النبي صالح شمال رام الله.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال برفقة ما يسمى مجلس المستوطنات اقتحمت المنطقة في ساعات المساء، موضحا أن "مجلس المستوطنات" يستهدف المنطقة بشكل مكثف في الآونة الأخيرة.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت المنطقة قبل حوالي أسبوع أيضا، واستولت على جرار زراعي لأحد المواطنين أثناء ريه أشجار الزيتون الخاصة به

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، مساء اليوم، بحماية قوات الاحتلال، قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال حاولوا اقتحام القرية، وتجمعوا على مدخلها الرئيسي بعد تصدي المواطنين لهجومهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الاحتلال #رام الله #طوباس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة