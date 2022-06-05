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مرة: التضحيات التي قدمها اللاجئون ساهمت في حفظ القضية الفلسطينية

05 يونيو 2022 . الساعة 20:05 بتوقيت القدس
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قال مسؤول العمل الجماهيري بحركة "حماس" في لبنان، رأفت مرة، اليوم الأحد، إن "التضحيات الكبيرة التي قدمها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ساهمت في حفظ القضية الفلسطينية واستمرار المقاومة".

وأكد مرة، خلال حفل لتكريم شهداء مخيم البرج الشمالي في جنوب لبنان، لإحياء ذكرى الذين استشهدوا خلال مجزرة وحشية نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياح لبنان عام 1982، وأدت لاستشهاد ما يقارب 120 فلسطينيا، على "حماية الأمن والاستقرار في المخيمات، وأن المقاومة الشعبية داخل وخارج فلسطين، تتكامل في رؤية مشتركة لإنجاز التحرير والعودة".

وشدد مرة أن "صمود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وانتهاجهم خيار المقاومة، وتمسكهم بالوحدة الوطنية الشاملة، وحفاظهم على الهوية الوطنية والثوابت، أفشل مخططات الاجتياح الإسرائيلي، للبنان قبل 40 عامًا".

وحضر اللقاء ممثلون عن الفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية وأهالي الشهداء والمؤسسات الاجتماعية والأهلية وأهالي المخيم.

وألقى رئيس جمعية الحولة، أبو وسيم جمعة، كلمة أهالي الشهداء؛ فتحدث عن "مكانة الشهداء في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، وأكد على مواصلة الاجيال الفلسطينية المقاومة والتضحية من أجل التحرير".

واشتمل الحفل على فقرات إنشادية وشعرية، وزاوية تراثية، استعادت بعض العادات والتقاليد الفلسطينية الأصيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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