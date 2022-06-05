شوارع الكويت "تزدان" بعبارات الراحل أحمد القطان عن القدس

ازدانت شوارع الكويت، اليوم الأحد، بلوحات علقت عليها صور خطيب "منبر الدفاع عن المسجد الأقصى"، الداعية الراحل أحمد القطان.

وتضمنت اللوحات، عبارات تضامنية عن القدس، طالما صدح بها الداعية "القطان"، ومنها: "في القدس قد نطق الحجر أنا لا أريد سوى عمر"، "في القدس قد نطق الحجر.. القدس مجد وفخار والقدس للدنيا القمر"، "فالقدس أرض الأنبياء والقدس حلم الشهداء والقدس خبز وقمر".

ويعد الراحل القطان، أحد أبرز الدعاة في العالم الإسلامي، وأشهر خطباء المنابر المدافعين عن المسجد الأقصى، فأسس منبراً لذلك وأعلن عنه عام 1979 أسماه "منبر الدفاع عن المسجد الأقصى"، وإضافة إلى كونه خطيب مفوه، عرف بأنه شاعر وأديب.

وحذر القطان من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وله قول مأثور في ندوة "لا للتطبيع"، مذكرا بأنه أمر خطير، قائلا "القدس والأقصى وفلسطين عندنا قرآن يُتلى"، مشيرا إلى ذكرى الإسراء والمعراج وصلاة الرسول الكريم بالأنبياء في تلك الليلة، مشددا على أن كل "مشاريع السلام والاستسلام، فاشلة طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

المصدر / وكالات