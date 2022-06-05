مهرجان العودة الدولي للأفلام يختتم أعماله بالنسخة الثانية

أعلنت لجنة التحكيم لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، مساء اليوم الأحد، عن الأفلام الفائزة بالمهرجان الذي نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحصد موقع "فلسطين أون لاين"، جائزة أفضل تصوير عن فيلم "حلا.. سؤال مشروع"، الذي يتناول قصة الطفلة حلا شهاب، التي تعاني من صعوبة بالغة بالحديث، وفي ذات الوقت عاشت مرارة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2021، عندما اضطرت مع عائلتها للهروب عدة مرات بحثًا عن النجاة، ووصولًا إلى مجمع الشفاء الطبي حيث التُقطت لها هناك بعض الصور وهي في حالة نفسية سيئة من هول من رأته.

وفاز بجائزة أفضل مونتاج فيلم "ناجون من الموت" للصحفي يحيى اليعقوبي، وعن جائزة أفضل إخراج فيلم "في عين العاصفة" للمخرج الجريح مؤمن قريقع.

ومنحت لجنة التحليم جائزة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة لفيلم "رجائي في القدس" للمخرج المقدسي محمد الكرمي. فيما ذهب المركز الثاني لفئة الأفلام الوثائقية الطويلة لفيلم "الشارع الشهيد" للمخرج أيمن العمريطي.

وحاز فيلم "في عين العاصفة" للمصور الصحفي مؤمن قريقع على المركز الأول عن فئة الأفلام الوثائقية المتوسطة، بينما حل فيلم "بنك الأهداف" للمخرج رشدي السراج في المركز الثاني عن فئة الأفلام الوثائقية المتوسطة.

وذهب المركز الأول عن فئة الأفلام القصيرة لفيلم "شاهد على الحقيقة" لحمزة رضوان وحسين زقوت، فيما حاز فيلم "قصة محمد النجار" لوزارة التربية والتعليم على المركز الثاني عن فئة الأفلام القصيرة.

وحصل فيلم "11" للمخرج حسن ريحان على المركز الأول بأفلام الموبايل، والمركز الثاني كان من نصيب فيلم "الشاهد" للمصور الصحفي محمد أسعد محيسن بأفلام الموبايل الفيلم.

"فلسطين أون لاين" تحصد إحدى جوائز مهرجان العودة الدولي للأفلام

التوثيق الفني

بدورها قالت رئيسة المهرجان أمية جحا، إن "هذه الفكرة جاءت لتفتح آفاقًا جديدة في مجال التوثيق الفني لمراحل الشعب الفلسطيني المفصلية ولتعزز دور الشباب في مسيرة النضال الوطني من بوابة العمل الوثائقي".

وقالت جحا في كلمتها بحفل اختتام المهرجان في منتجع الشاليهات السياحي غرب مدينة غزة، عصر اليوم، إن العالم يرى من خلال كاميرات الصحفي الفلسطيني جرائم الاحتلال في بث حي ومباشر. وثمنت حرص المؤسسات الإعلامية والمخرجين والصحفيين المشاركين في هذه الدورة من المهرجان.

وكرمت إدارة مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام كلًا من عائلة شهيد معركة سيف القدس الصحفي "يوسف أبو حسين" والشهيدة الصحفية شيرين أبوعاقلة.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة التحضيرية سمير محسن، أن المهرجان هدف إلى الإحاطة بكل تفاصيل المعركة البطولية والإنسانية والاجتماعية ومكانة مدينة القدس وضواحيها عبر رؤى متعددة من الإفساح للمخرجين والمؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج لرواية المعركة ببصماتهم الخاصة.

بدوره سجل الفنان التونسي لطفي بوشناق في كلمة مجلس أمناء المهرجان، الاعتزاز الكبير والفخر العظيم بما صنعته هذه الأيادي من نموذج اعلامي وفني من خلال صناعة أفلام تتحدث عن القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب الأولى.

وقال بوشناق "اليوم ومن خلال هذا المهرجان نسجل علامة فارقة في محاربة هذا المحتل من خلال القلم والصورة والفن بشكل عام".

من جهته، قال نورس أبو صالح في كلمة لجنة المحكمين، إن وجود أفلام فلسطينية ومهرجان يدعم وجود هذه الأفلام يعد مرحلة مهمة في تاريخ السينما الفلسطينية.

وأشار إلى أن المهرجانات العالمية تعد وسيلة من وسائل الانتشار والدعم السينمائي في تلك البلاد وتعبر عن ثقافة البلد الذي تحتويه.





























المصدر / فلسطين أون لاين