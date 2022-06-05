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"فلسطين أون لاين" تحصد إحدى جوائز مهرجان العودة الدولي للأفلام

05 يونيو 2022 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
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حصدت "فلسطين أون لاين"، النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية، جائزة تشجيعية عن أفضل تصوير في مهرجان العودة الدولي للأفلام، بموسمه الثاني.

ومنحت الجائزة لفيلم "سؤال مشروع"،  الذي يتناول قصة الطفلة حلا شهاب، التي تعاني من صعوبة بالغة بالحديث، وفي ذات الوقت عاشت مرارة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة 2021، عندما اضطرت مع عائلتها للهروب عدة مرات بحثًا عن النجاة، ووصولًا إلى مجمع الشفاء الطبي حيث التُقطت لها هناك بعض الصور وهي في حالة نفسية سيئة من هول من رأته.

مهرجان العودة الدولي للأفلام يختتم أعماله بالنسخة الثانية

وقال مدير عام صحيفة فلسطين الصحفي رامي خريس، إن هذا الفوز يأتي في سياق دعم الرواية الفلسطينية، وكشف جرائم الاحتلال بحق الأطفال، لاسيما الجرائم التي ارتُكبت في عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2021.

وأضاف خريس، أن الصحيفة بكل دوائرها تسخر أدواتها لنصرة الحق الفلسطيني وكشف الحقيقة التي لطالما سعى الاحتلال جاهداً لطمسها بالبارود والنار.

وفيلم سؤال مشروع، فكرة وإخراج الصحفي عزام العجل، وتصوير ومونتاج المصور خالد طعيمة، وإعداد ومتابعة الصحفي عبد الرحمن الطهراوي، وتعليق صوتي للطفلة تالا شاهين، وإشراف عام الأستاذ الصحفي رامي خريس.

وكذلك فاز الزميل يحيى اليعقوبي بجائزة أفضل إخراج ومونتاج عن فيلمه "ناجون من الموت"، الذي يوثق استهداف الاحتلال لشارع الوحدة في عدوان 2021.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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