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غزة: بدء الحفل الختامي لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام

05 يونيو 2022 . الساعة 17:52 بتوقيت القدس
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جانب من الحفل الختامي

أكدت رئيس مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام الفنانة أمية جحا، أن الاحتلال عجز عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة أن هذا القطاع بات يشكل نكسة متكررة لطموحات الاحتلال.

وقالت جحا في كلمتها بالمهرجان الذي انطلقت فعالياته عصر اليوم الأحد في مدينة غزة، إن العالم يرى من خلال كاميرات الصحفي الفلسطيني جرائم الاحتلال في بث حي ومباشر. وثمنت حرص المؤسسات الإعلامية والمخرجين والصحفيين المشاركين في هذه الدورة من المهرجان.

بدوره سجل الفنان التونسي لطفي بوشناق في كلمة مجلس أمناء المهرجان، الاعتزاز الكبير والفخر العظيم بما صنعته هذه الأيادي من نموذج اعلامي وفني من خلال صناعة أفلام تتحدث عن القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب الأولى.

وقال بوشناق "اليوم ومن خلال هذا المهرجان نسجل علامة فارق في محاربة هذا المحتل من خلال القلم والصورة والفن بشكل عام".

المصدر / فلسطين أون لاين
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