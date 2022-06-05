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بحر: نصرة الأقصى واجب على الأمة وبمقاومة شعبنا سيزول الاحتلال

05 يونيو 2022 . الساعة 16:00 بتوقيت القدس
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أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر أن نصرة القدس والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته وشد الرحال إليه هو واجب ديني ووطني وأخلاقي يقع على عاتق الأمة العربية والاسلامية جمعاء.

وقال بحر في بيان صحفي، اليوم الأحد، تعليقاً على ذكرى النكسة عام 67 :"بمقاومة شعبنا في كل أماكن تواجده وصموده في وجه الارهاب والعنصرية الصهيونية سيزول الاحتلال ويتحرر الأسرى والمسرى ويعود شعبنا إلى أرضه".

وأضاف "أن ذكرى النكسة تمر في وقت يتعرض فيه المسجد الأقصى لأخطر مراحل العدوان الصهيوني في ظل صمت دولي مريب".

ودعا بحر الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تجريم التطبيع ونبذ المطبعين وتعزيز نهج المقاطعة الشاملة للاحتلال، مشددا على أن استمرار التطبيع يشكل نكسة جديدة للأمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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