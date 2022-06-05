"جودة البيئة" بغزة توضح بيانات ومؤشرات الواقع البيئي

كشفت سلطة المياه وجودة البيئة، اليوم الأحد، عن أهم بيانات ومؤشرات الواقع البيئي في محافظات قطاع غزة.

وقال مدير عام وحدة التخطيط والتوعية بالسلطة مازن البنا خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي بمناسبة يوم البيئة العالمي 2022، إن تعداد السكان في قطاع غزة يبلغ حوالي 2.2 مليون نسمة، فيما تقدر متوسط الكثافة السكانية في قطاع غزة بحوالي 6000 نسمة / كم2، مضيفا أن مدينة غزة تعتبر من أعلى الكثافات السكانية في القطاع حيث تقدر الكثافة السكانية فيها بحوالي 12000 نسمة/كم2.

وذكر البنا، أن الاحتياجات المائية لسكان قطاع غزة للأغراض المختلفة (بلدي زراعي أخرى) تقدر في الوقت الحالي بحوالي 275 م م3 سنويا (بلدي 135 م م3 زراعي 120 م م3 أخرى 20 م م3). ويتم تغطية هذه الاحتياجات من 3 مصادر هي: الخزان الجوفي ويتم استخراج 250 م م3 منه سنويا في حين أن طاقته المتجددة تبلغ نحو 70 م م3 سنويا، والشراء من شركة ميكوروت بواقع نحو ١٨ مليون متر مكعب سنويا، ومحطات تحلية مياه البحر بواقع 8 مليون متر مكعب سنويا.

وبشأن قطاع الصرف الصحي، أوضح أن متوسط نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في محافظات غزة يبلغ نحو 86%، أعلاها في محافظة شمال غزة بنحو 96% وأدناها في محافظة خانيونس حيث تبلغ 60% فقط.

وأشار البنا، إلى أن مجموع كمية مياه الصرف الصحي المستقبلة في محطات المعالجة بمحافظات غزة يبلغ نحو 168 ألف متر مكعب يوميا (61.32 مليون متر مكعب سنويا).

وبين أنه يتم الاستفادة بالترشيح للخزان الجوفي من نحو 56 ألف متر مكعب يوميا، وهذا الكمية تشكل ثلث كمية الصرف الصحي المستقبلة في محطات المعالجة، بينما يتم تصريف نحو 112 ألف متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي المعالجة جزئيا الى الشاطئ.

وحول قطاع النفايات، أفاد البنا، بأن كمية النفايات الصلبة البلدية المنتجة يوميا في قطاع غزة تبلغ نحو 1700 طن يوميا بمعدل إنتاج يومي للفرد يقدر بنحو 0.8 كجم، موضحا أن النفايات العضوية تشكل الجزء الأكبر من هذه الكمية بنسبة تبلغ نحو 58%.

ولفت إلى أن نسبة تغطية خدمة جمع النفايات الصلبة البلدية تبلغ نحو 97% من النفايات البلدية، يتم جمع وترحيل 80% منها لمكبات مرخصة و20% منها لمكبات عشوائية.

وذكر البنا، أن قطاع غزة ينتج نحو 1300 كجم يوميا من النفايات الطبية الخطرة التي يتم فرزها من كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية سواء الحكومية أو التابعة لوكالة الغوث أونروا، ومن ثم نقلها ومعالجتها والتخلص منها بشكل آمن في المكبات المرخصة.

ودعت سلطة المياه وجودة البيئة جميع الفلسطينيين إلى تكثيف وتوحيد الجهود لحماية البيئة الفلسطينية ومكافحة ظاهرة تغير المناخ وفقدان التنوع الحيوي والتلوث عبر ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وزراعة الأشجار والإكثار منها واتباع السلوكيات الصديقة للبيئة. كما وتدعوهم إلى الحفاظ على أرضهم وحمايتها والصمود فيها والتشبث بها.

وأكدت على حق الفلسطينيين السماوي والقانوني والإنساني بأن يعيشوا في أرضهم في وطنٍ خالٍ من الاحتلال والحصار والحرب والظلم والعدوان.

وناشدت العالم أجمع لدعم صمود شعبنا في استرداد كامل حقه في أرضه وترابه، والوقوف في وجه المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على هذه الأرض المباركة وطرد أهلها منها، ليعود السلام والأمان لأرض السلام ومهد الحضارات.

ويوافق اليوم الأحد الخامس من يونيو/حزيران يوم البيئة العالمي 2022، والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت شعار ""لا نملك سوى أرض واحدة- دعونا نعتني بها" حيث تدعو حملة يوم البيئة العالمي لهذا العام إلى اتخاذ إجراءات جماعية وتحويلية على نطاق عالمي للاحتفال بكوكبنا " الأرض" وحمايته واستعادته.

المصدر / الرأي