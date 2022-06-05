"مُديريات الداخلية" تُصدر 34 ألف معاملة خلال مايو

أصدرت مديريات الداخلية الخمس بوزارة الداخلية _الشق المدني 33 ألف و959 معاملة للمواطنين، خلال شهر مايو الماضي، شملت إنجاز 7 ألاف و788 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 10 آلاف و59 معاملة هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف، و238 معاملة تصحيح أحوال مدنية.

بدورها، أتمت دائرة الجوازات 6 آلاف و704 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات 189 معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة، إفادات"

وبيّن التقرير أن دائرة الشؤون القانونية أتمت 247 معاملة و6 آلاف و963 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات 310 معاملات تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار 827 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشؤون الإدارية 634 معاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين