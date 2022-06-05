حمادة: المقاومة لن تمرر أحداث "الأقصى" دون رد

شدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، على أن المقاومة وعلى رأسها "حماس" لن تُمرر أحداث الأقصى دون رد، في إشارة منه لانتهاكات الاحتلال بحق القدس والأقصى يوم 29 مايو الماضي.

وأكد حمادة، على أن ما يقوم به الاحتلال فيما يدعيه (أعياد يهودية) لديه هو عدوان سافر على المسجد الأقصى وعلى قدسيته.

وقال: إن "موقف المقاومة باعتبار الأقصى خط أحمر هو موقف ثابت، وما يقوم به الاحتلال هناك هو تجاوز للخطوط الحمراء"، مضيفاً: "إن إطلاق العنان لقطعان المستوطنين لاقتحام الأقصى يؤكد إصرار الاحتلال على ممارسة العدوان والإجرام على الأقصى المبارك.

يذكر أن مئات المستوطنين، اقتحموا -اليوم الأحد- ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأدى مجموعة من المرابطين صلاة الضحى في باحات المسجد تزامناً مع اقتحامات المستوطنين.

وتصدى المصلون للاقتحامات بالإرباك الصوتي والتكبيرات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من باحات الأقصى وأبعدت آخر عنه.

كما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المصلى القبلي في المسجد الأقصى بالسلاسل الحديدية لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت مصادر مقدسية بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال على أبواب المصلى القبلي، وسط إطلاق للرصاص المطاطي صوب المرابطين المحاصرين في المصلى.

وكانت مجموعات استيطانية دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد، اليوم وغداً، وتأدية طقوس تلمودية فيه بمناسبة ما يسمى (عيد نزول التوراة العبري) وفق زعمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين